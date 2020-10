Unioni civili, quando “The New Pope” ha anticipato Francesco (Di giovedì 22 ottobre 2020) Prima dell’apertura (storica?) di Francesco, già Paolo Sorrentino con “The New Pope” aveva picconato il tabù ecclesiastico sulle Unioni civili Papa Francesco apre alle Unioni civili- il precedente “filmico” in The New Pope e il dibattito: è vera apertura? che ripercussioni (anche politiche) avrà?- “Sua Santità, i matrimoni omosessuali, quand’è che la Chiesa si libererà di questo tabù?”; “quando la Chiesa avrà un Papa rivoluzionario, risoluto e coraggioso” Questo dialogo si consumava appena nove mesi fa nel corso di una puntata della serie tv “The New Pope” firmata da Paolo Sorrentino; in quell’episodio, che oggi suona quasi ... Leggi su zon (Di giovedì 22 ottobre 2020) Prima dell’apertura (storica?) di, già Paolo Sorrentino con “The New Pope” aveva picconato il tabù ecclesiastico sullePapaapre alle- il precedente “filmico” in The New Pope e il dibattito: è vera apertura? che ripercussioni (anche politiche) avrà?- “Sua Santità, i matrimoni omosessuali, quand’è che la Chiesa si libererà di questo tabù?”; “la Chiesa avrà un Papa rivoluzionario, risoluto e coraggioso” Questo dialogo si consumava appena nove mesi fa nel corso di una puntata della serie tv “The New Pope” firmata da Paolo Sorrentino; in quell’episodio, che oggi suona quasi ...

chetempochefa : 'Le persone omosessuali sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso… - HuffPostItalia : Il Papa approva le unioni civili: 'Gli omosessuali sono figli di Dio, hanno diritto a una famiglia' - trash_italiano : Papa Francesco: 'sono favorevole alle unioni civili per le coppie omosessuali' - Ho2AlidiCera : @pierpi13 So di essere un po' provocatorio in questo contesto, ma ricordo che la 'Legge Cirinnà' sulle Unioni Civil… - Agricolturabio1 : RT @Corriere: Ecco cosa ha detto Papa Francesco su gay e unioni civili -