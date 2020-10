Un resort di lusso alle Maldive cerca un pizzaiolo italiano

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 22 ottobre 2020) La pizza non ha confini: il piatto italiano più famoso al mondo è anche il più amato e, ormai per essere completa, nell’offerta di ristorazione dei grandi resort non può mancare un pizzaiolo. Nemmeno alle Maldive. È da qui che arriva una nuova, allettante, offerta di lavoro per un pizzaiolo rigorosamente italiano: dal Soneva Fushi, meraviglioso resort lusso sull’atollo di Baa, lo stesso che pochi giorni fa ha lanciato un’offerta per un «Barefoot Bookseller» per la sua libreria fronte mare.