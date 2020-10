Trasporto materiali sanitari con i droni: progetto Leonardo, Telespazio e Bambino Gesù (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) – Trasporto di materiali sanitari con i droni. Questo l’oggetto della sperimentazione, appena conclusa con successo, progettata e realizzata da Leonardo, Telespazio (joint venture tra Leonardo 67% e Thales 33%) e Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, in collaborazione con ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile). Si tratta – spiega una nota – di una delle prime dimostrazioni in Italia di consegna di campioni biologici e generi biomedicali, su tratte non facilmente raggiungibili per viabilità ordinaria, con l’ausilio di droni a decollo verticale dotati di propulsione elettrica e pertanto a bassissimo impatto ecologico e acustico. Le prove si sono svolte tra il 19 e il 22 ottobre. Il drone ha trasportato materiale ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 22 ottobre 2020) (Teleborsa) –dicon i. Questo l’oggetto della sperimentazione, appena conclusa con successo, progettata e realizzata da Leonardo,(joint venture tra Leonardo 67% e Thales 33%) e Ospedale PediatricoGesù, in collaborazione con ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile). Si tratta – spiega una nota – di una delle prime dimostrazioni in Italia di consegna di campioni biologici e generi biomedicali, su tratte non facilmente raggiungibili per viabilità ordinaria, con l’ausilio dia decollo verticale dotati di propulsione elettrica e pertanto a bassissimo impatto ecologico e acustico. Le prove si sono svolte tra il 19 e il 22 ottobre. Il drone ha trasportato materiale ...

alfredapples : CDP Cassa Depositi e Prestiti e Tesmec Group, leader nel mercato delle tecnologie dedicate alle infrastrutture per… - Affaritaliani : Klm, il suo centesimo volo cargo per il trasporto di materiali sanitari - Vera_Ferraiuolo : RT @dblue_it: Quali conoscenze, abilità e competenze per il #trasporto aereo futuro? I materiali presentati durante l’evento di lancio del… - pacasproject : RT @dblue_it: Quali conoscenze, abilità e competenze per il #trasporto aereo futuro? I materiali presentati durante l’evento di lancio del… - dblue_it : Quali conoscenze, abilità e competenze per il #trasporto aereo futuro? I materiali presentati durante l’evento di l… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporto materiali Trasporto materiali sanitari con i droni: progetto Leonardo, Telespazio e Bambino Gesù Teleborsa Leonardo sperimenta droni per trasportare materiale sanitario

Tra i vantaggi, basso impatto ecologico e acustico, tempi e costi ridotti. Trasporto di materiali sanitari con i droni. Questo l’oggetto della sperimentazione, appena conclusa con successo, progettata ...

Droni per portare materiale sanitario: la scommessa del Bambino Gesù di Roma

"Le prove - spiegano dal Bambino Gesù - si sono svolte tra il 19 e il 22 ottobre: il drone ha trasportato materiale sanitario volando nei pressi di Roma tra due siti dell'ospedale, distanti oltre ...

Tra i vantaggi, basso impatto ecologico e acustico, tempi e costi ridotti. Trasporto di materiali sanitari con i droni. Questo l’oggetto della sperimentazione, appena conclusa con successo, progettata ..."Le prove - spiegano dal Bambino Gesù - si sono svolte tra il 19 e il 22 ottobre: il drone ha trasportato materiale sanitario volando nei pressi di Roma tra due siti dell'ospedale, distanti oltre ...