SuperPippo e Ringhio | amicizia al… Diavolo | domenica sarà battaglia

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ritrovarsi per undici anni a Milanello, fianco a fianco, collezionando successi e alzando trofei. Poi un giorno decidere di andare via insieme, prendendo strade differenti che sono tornate a incrociarsi da avversari. Era inevitabile avendo deciso entrambi di diventare allenatori. Sapevano che si sarebbero ritrovati da avversari e sfidati. Quando è successo, nell’unica occasione, non si sono fatti male. Zero a Zero all’ombra della Torre degli Asinelli, un pari che fece probabilmente piacere più a Filippo Inzaghi che a Gennaro Gattuso. L’ex attaccante sedeva sulla panchina del Bologna e quel giorno riuscì a fermare il Milan, favorito anche dal rosso a Bakayoko. Il francese eritroverannoInzaghi, ospiti con il loro Napoli del Benevento. Sarà derby ...