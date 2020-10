Standard Liegi, quattro positivi prima della trasferta contro i Rangers (Di giovedì 22 ottobre 2020) Brutta botta per lo Standard Liegi alla vigilia dell’impegno di Europa League 2020/2021 contro i Rangers. Il club belga ha fatto sapere che Michel-Ange Balikwisha, Nicolas Raskin, Moussa Sissako e il preparatore dei portieri Jan Van Steenberghe sono risultati positivi al Coronavirus. La compagine belga dovrà fare dunque a meno di loro ed in via precauzionale anche di Damjan Pavlovic e Abdoul Fessal Tapsoba, entrambi negativi ma conviventi di Sissako. Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) Brutta botta per loalla vigilia dell’impegno di Europa League 2020/2021. Il club belga ha fatto sapere che Michel-Ange Balikwisha, Nicolas Raskin, Moussa Sissako e il preparatore dei portieri Jan Van Steenberghe sono risultatial Coronavirus. La compagine belga dovrà fare dunque a meno di loro ed in via precauzionale anche di Damjan Pavlovic e Abdoul Fessal Tapsoba, entrambi negativi ma conviventi di Sissako.

Torino: Vojvoda ha conquistato Giampaolo

Sport - Commenta per primo Mergim Vojvoda ha conquistato Marco Giampaolo . Il terzino kosovaro, arrivato in estate dallo Standard Liegi , è considerato dal tecnico del Torino il titolare sulla fascia ...

