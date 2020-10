Sorrento | ecco la nuova Giunta Tra gli assessori lo chef Alfonso Iaccarino 

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Massimo Coppola, in carica come primo cittadino diha firmato il decreto di nomina dei componenti dellacomunale. Vice sindaco è Gianluigi De Martino, avvocato, già presidente del consiglio comunale. GlisonoIaccarino,stellato ed imprenditore nei settori della ristorazione e dell’ospitalità, Rosa Persico, avvocato ed ex consigliere comunale, Antonino Fiorentino, commercialista, anche lui con una precedente esperienza in consiglio comunale e Valeria Paladino, avvocato, esperta in diritto ambientale, attiva nel mondo volontariato, tra i fondatori della delegazione di Marevivo della penisola sorrentina. “Ho voluto al mio fianco una squadra eterogenea, sia dal punto di vista anagrafico che da quello delle esperienze professionali ...