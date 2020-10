Sgarbi: “Céline mi ha insegnato che l’umanità è sempre in guerra” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott – In esclusiva per il “Bulletin Célinien”, pluridecennale periodico dedicato a Louis-Ferdinand Céline diretto dal belga Marc Laudelout, il celebre critico d’arte, saggista e polemista Vittorio Sgarbi risponde a qualche domanda sul suo rapporto con l’opera di Céline. Una intervista dove Sgarbi rivela la sua visione anticonformista riguardo ai romanzi dello scrittore di Viaggio al termine della notte e di Bagatelle per un massacro e della sua poetica, e a tratti intima, quando l’intervistato parla di suo padre Giuseppe e delle sue passioni letterarie, vitali per la formazione del giovane Vittorio negli anni della Contestazione del ’68. Intervista raccolta da Andrea Lombardi, saggista céliniano (Louis-Ferdinand Céline – Un profeta dell’Apocalisse. Scritti, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott – In esclusiva per il “Bulletin Célinien”, pluridecennale periodico dedicato a Louis-Ferdinand Céline diretto dal belga Marc Laudelout, il celebre critico d’arte, saggista e polemista Vittoriorisponde a qualche domanda sul suo rapporto con l’opera di Céline. Una intervista doverivela la sua visione anticonformista riguardo ai romanzi dello scrittore di Viaggio al termine della notte e di Bagatelle per un massacro e della sua poetica, e a tratti intima, quando l’intervistato parla di suo padre Giuseppe e delle sue passioni letterarie, vitali per la formazione del giovane Vittorio negli anni della Contestazione del ’68. Intervista raccolta da Andrea Lombardi, saggista céliniano (Louis-Ferdinand Céline – Un profeta dell’Apocalisse. Scritti, ...

umberto_cocco : RT @IlPrimatoN: In esclusiva per il “Bulletin Célinien”, pluridecennale periodico dedicato a Louis-Ferdinand Céline, Sgarbi parla del suo r… - IlPrimatoN : In esclusiva per il “Bulletin Célinien”, pluridecennale periodico dedicato a Louis-Ferdinand Céline, Sgarbi parla d… -

Ultime Notizie dalla rete : Sgarbi “Céline Medicina, bastone hi-tech vince gara idee 'amiche' malati sclerosi multipla Affaritaliani.it