"Serve un Piano per proteggere senzatetto e ultimi a Roma". L'appello delle associazioni (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Serve immediatamente un Piano di protezione sanitaria da Covid-19 per le persone senza fissa dimora e i soggetti più fragili della nostra società”. Con l’aumento dei contagi e i primi freddi, cresce la preoccupazione per l’impatto della seconda ondata di Covid-19 sulle persone più esposte e dunque più fragili: senzatetto, richiedenti asilo, vittime di violenza, e più in generale tutti coloro che per difficoltà economiche e sociali non possono contare su un’abitazione sicura e un adeguato accesso ai servizi sanitari. La situazione è particolarmente delicata in una città come Roma, dove, secondo le ultime stime, le persone senza fissa dimora sono circa 18mila e molte di più quelle che vivono in contesti inadeguati, come ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) “immediatamente undi protezione sanitaria da Covid-19 per le persone senza fissa dimora e i soggetti più fragili della nostra società”. Con l’aumento dei contagi e i primi freddi, cresce la preoccupazione per l’impatto della seconda ondata di Covid-19 sulle persone più esposte e dunque più fragili:, richiedenti asilo, vittime di violenza, e più in generale tutti coloro che per difficoltà economiche e sociali non possono contare su un’abitazione sicura e un adeguato accesso ai servizi sanitari. La situazione è particolarmente delicata in una città come, dove, secondo le ultime stime, le persone senza fissa dimora sono circa 18mila e molte di più quelle che vivono in contesti inadeguati, come ...

GianlucaVacca : Prima le Regioni dicevano no agli ingressi scaglionati, ora li chiedono alla ministra @AzzolinaLucia, che li aveva… - riotta : Ondata #coronavirus tragicamente sottovalutata #Italia in estate con dabbenaggine mista a ignoranza e mediocrità po… - GIConfindustria : Serve un piano integrato per la ripresa del Paese con una visione di medio lungo termine, in cui pubblica amministr… - FFiamengo : RT @vitalbaa: Millemila task force, piano Colao, Stati Generali, Italia modello nel mondo, il Mes non ci serve... In questi giorni ho scr… - uolller : RT @vitalbaa: Millemila task force, piano Colao, Stati Generali, Italia modello nel mondo, il Mes non ci serve... In questi giorni ho scr… -

Ultime Notizie dalla rete : Serve Piano "Serve un Piano per proteggere senzatetto e ultimi a Roma". L'appello delle associazioni L'HuffPost Media e tv Politica Business Cafonal Cronache Sport Viaggi Salute

EUROPA DA RECOVERY – L’EMISSIONE DI TITOLI DEL PIANO "SURE" SARÀ STATA PURE UN SUCCESSO ... Piuttosto, il Mes (come qualsiasi altro fondo di prestito) servirebbe a finanziare spese già in bilancio».

Da Londra alla Calabria, dopo il lavoro è la volta del South learning

L’iniziativa di un’associazione locale ha portato un gruppo di studenti britannici a vivere e studiare in remoto, per un trimestre, in un paesino calabrese a rischio di spopolamento. Da mesi cresce la ...

EUROPA DA RECOVERY – L’EMISSIONE DI TITOLI DEL PIANO "SURE" SARÀ STATA PURE UN SUCCESSO ... Piuttosto, il Mes (come qualsiasi altro fondo di prestito) servirebbe a finanziare spese già in bilancio».L’iniziativa di un’associazione locale ha portato un gruppo di studenti britannici a vivere e studiare in remoto, per un trimestre, in un paesino calabrese a rischio di spopolamento. Da mesi cresce la ...