Scuola | Fortuna Unicusano | “Subito Dad a livello nazionale | stop alla demagogia”

ROMA – "Sulla scuola bisogna prendere decisioni a livello nazionale, senza fare demagogia. Già dall'inizio dell'estate bisognava iniziare a pensare ad un piano B che prevedesse la didattica online per gli studenti di università e scuole secondarie di secondo grado, i quali hanno maggiori capacità reattive rispetto ad una formazione a distanza, e che consentisse di fare lezione in presenza agli alunni di scuola dell'infanzia e di scuola primaria. Forse siamo ancora in tempo, ma è una cosa che va fatta a livello nazionale". Così Fabio Fortuna, rettore dell'UniCusano, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus.

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Fortuna Concorso precari della scuola, Merli-CGIL: "Per fortuna non ci sono assembramenti ma il concorso arriva troppo tardi" La7 Coronavirus e scuola, più casi nel bresciano. 6 in un giorno a Gussago

A Gambara una classe in isolamento fiduciario. In Franciacorta i positivi dai 16 ai 27 anni: nel mirino il tpl.

Accoltella l’ex della moglie, preso

di Patrizia Tossi È vivo per un soffio il 47enne accoltellato poco distante da una scuola di Segrate, un pioltellese aggredito dal marito dell’ex amante. La lama si è fermata a mezzo centimetro dalla ...

