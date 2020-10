Scuola, Azzolina contro Fontana e Salvini: “Chiudere le scuole non è la soluzione” (Di giovedì 22 ottobre 2020) La ministra dell’Istruzione ha scritto ai due governatori esortandoli a tornare sui loro passi auspicando un ritorno alla didattica in presenza. La lettera dell’Azzolina La ministra, nella lettera indirizzata ad Attilio Fontana, rende pubblico il suo dissenso rispetto alle decisioni del governatore in ambito scolastico. Sebbene infatti i contagi stiano sempre più salendo e inizino a diventare una seria preoccupazione per tutto il governo, secondo Azzolina la strada da percorrere non è quella della cosiddetta dad (didattica a distanza). Come ricordato dal premier Conte alcune settimane fa, infatti, la didattica in presenza è di vitale importanza affinché possa essere garantita un’istruzione di qualità. Se infatti le lezioni online hanno avuto migliorie negli ultimi periodi, ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) La ministra dell’Istruzione ha scritto ai due governatori esortandoli a tornare sui loro passi auspicando un ritorno alla didattica in presenza. La lettera dell’La ministra, nella lettera indirizzata ad Attilio, rende pubblico il suo dissenso rispetto alle decisioni del governatore in ambito scolastico. Sebbene infatti i contagi stiano sempre più salendo e inizino a diventare una seria preoccupazione per tutto il governo, secondola strada da percorrere non è quella della cosiddetta dad (didattica a distanza). Come ricordato dal premier Conte alcune settimane fa, infatti, la didattica in presenza è di vitale importanza affinché possa essere garantita un’istruzione di qualità. Se infatti le lezioni online hanno avuto migliorie negli ultimi periodi, ...

