Salvini, frecciata a Conte a causa di Fedez: le parole del leader della Lega (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nelle ultime ore il leader della Lega Matteo Salvini avrebbe lanciato delle frecciatine al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Quest’ultimo, nei giorni scorsi, ha telefonato al cantante Fedez e alla moglie Chiara Ferragni per sensibilizzare i giovani sull’uso della mascherina. Scopriamo nei dettagli lo sviluppo di questa situazione. Motivazioni variegate I motivi che hanno indotto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nelle ultime ore ilMatteoavrebbe lanciato delle frecciatine al Presidente del Consiglio Giuseppe. Quest’ultimo, nei giorni scorsi, ha telefonato al cantantee alla moglie Chiara Ferragni per sensibilizzare i giovani sull’usomascherina. Scopriamo nei dettagli lo sviluppo di questa situazione. Motivazioni variegate I motivi che hanno indotto … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

MariMario1 : RT @Libero_official: 'No' alla candidatura a #Roma, frecciata a #Giletti, #ForzaItalia azzerata e bocciata la 'svolta moderata' di #Salvini… - bianca_caimi : RT @Libero_official: 'No' alla candidatura a #Roma, frecciata a #Giletti, #ForzaItalia azzerata e bocciata la 'svolta moderata' di #Salvini… - Libero_official : 'No' alla candidatura a #Roma, frecciata a #Giletti, #ForzaItalia azzerata e bocciata la 'svolta moderata' di… -