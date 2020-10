Repubblica: Campania, per spostarsi tra le province basterà un’autocertificazione (Di giovedì 22 ottobre 2020) Da stanotte a mezzanotte per i cittadini campani sarà vietato spostarsi da una provincia all’altra a meno di non avere un giustificato motivo. A differenza di marzo, però, chiarisce Repubblica Napoli, non occorrerà un modulo precompilato, ma basterà un’autocertificazione. “Alla mezzanotte di oggi entra in vigore il divieto di spostarsi da una provincia all’altra. Chi si muove, dovrà avere un «giustificato motivo» (ragioni di salute, lavoro, familiare, scolastico oppure relativo ad attività formative e socio-assistenziali oppure altre cause di urgente necessità) e attestarlo con un’autocertificazione. Non occorre il modulo precompilato, basterà preparare un foglio completo di dati anagrafici e motivazione della trasferta“. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 ottobre 2020) Da stanotte a mezzanotte per i cittadini campani sarà vietatoda una provincia all’altra a meno di non avere un giustificato motivo. A differenza di marzo, però, chiarisceNapoli, non occorrerà un modulo precompilato, ma basterà un’autocertificazione. “Alla mezzanotte di oggi entra in vigore il divieto dida una provincia all’altra. Chi si muove, dovrà avere un «giustificato motivo» (ragioni di salute, lavoro, familiare, scolastico oppure relativo ad attività formative e socio-assistenziali oppure altre cause di urgente necessità) e attestarlo con un’autocertificazione. Non occorre il modulo precompilato, basterà preparare un foglio completo di dati anagrafici e motivazione della trasferta“. L'articolo ...

repubblica : Coprifuoco in Lombardia, Lazio e Campania. L'Italia verso una nuova stretta: le regole, regione per regione [aggior… - repubblica : Covid Campania: autocertificazione per spostarsi tra province, non si potranno raggiungere seconde case nel weekend - eziomauro : Coprifuoco in Lazio, Lombardia e Campania. L'Italia verso una nuova stretta: le regole, regione per… - napolista : Repubblica: #Campania, per spostarsi tra le #province basterà un’autocertificazione Non occorre il modulo precompil… - FEMsrl : Coprifuoco in Lombardia, Lazio e Campania. L'Italia verso una nuova stretta: le regole, regione per… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Campania Covid Campania: autocertificazione per spostarsi tra province, non si potranno raggiungere seconde case nel weekend La Repubblica Scoperta maxi evasione fiscale, preso l'"emiro" del Vesuvio

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Nola, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei co ...

Coronavirus. Arzano, l'area industrale resta aperta

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha accolto l'appello di Aicast (Associazione Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo della Provincia di Napoli) e ha confermato, in u ...

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Nola, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei co ...Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha accolto l'appello di Aicast (Associazione Industria, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo della Provincia di Napoli) e ha confermato, in u ...