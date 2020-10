Puglia, triennio scuole superiori: dal 26 ottobre entro il 13 novembre stop lezioni in presenza Ordinanza del governatore Michele Emiliano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Con decorrenza dal 26 ottobre – nelle more dell’adozione delle misure previste dal dpcm 18 ottobre 2020 relative alla riorganizzazione dell’attività didattica e alla rimodulazione degli orari d’ingresso e di uscita degli alunni, da presentare nella prima riunione utile del coordinamento regionale e locale previsto dal cd. Piano scuola, adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, e comunque entro e non oltre il 13 novembre 2020 – sono sospese le attività didattiche “in presenza” in tutte le scuole secondarie di secondo grado limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico. L'articolo Puglia, triennio scuole superiori: dal 26 ottobre ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 22 ottobre 2020) Con decorrenza dal 26– nelle more dell’adozione delle misure previste dal dpcm 182020 relative alla riorganizzazione dell’attività didattica e alla rimodulazione degli orari d’ingresso e di uscita degli alunni, da presentare nella prima riunione utile del coordinamento regionale e locale previsto dal cd. Piano scuola, adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, e comunquee non oltre il 132020 – sono sospese le attività didattiche “in” in tutte lesecondarie di secondo grado limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico. L'articolo: dal 26...

MediasetTgcom24 : Puglia, stop lezioni in presenza per triennio superiori dal 26/10 al 13/11 - NoiNotizie : #Puglia, triennio finale scuole superiori: dal 26 ottobre entro il 13 novembre stop lezioni in presenza - elivito : RT @ManuelaPerrone: #Puglia: dal 26 ottobre al 13 novembre stop alle attività didattiche in presenza per il triennio delle #scuole superior… - vhopexcore : bella sta ordinanza godo grazie regione puglia non ho ben capito perché solo il triennio ma godo - marcodifonzo : RT @ManuelaPerrone: #Puglia: dal 26 ottobre al 13 novembre stop alle attività didattiche in presenza per il triennio delle #scuole superior… -