Processo Tizzani, figlio e nuora si contraddicono: pm ipotizza falsa testimonianza (Di giovedì 22 ottobre 2020) Omicidio Gianna Del Gaudio, al Processo contro il marito Antonio Tizzani, unico imputato, ieri 21 ottobre è stata la volta del secondo figlio. Sono stati sentiti come testimoni Paolo Tizzani, la moglie Elena Foresti e sua mamma. Paolo Tizzani e la moglie (Foto da Il Giorno)Il figlio di Gianna Del Gaudio in difficoltà: pm ipotizza falsa testimonianza I testi avrebbero rilasciato dichiarazioni a tratti contraddittorie e, come ha sottolineato l'accusa, non rispondenti a quelle fornite durante le indagini e messe a verbale. Aspetti poco chiari delle loro testimonianze a Processo tali per cui il pm ha chiesto alla Corte la trasmissione degli atti alla Procura insinuando il dubbio ...

