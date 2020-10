Per Federica Pellegrini «nessun privilegio», ha agito secondo le regole (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tiene ancora banco la polemica che si è creata attorno alla nuotatrice Federica Pellegrini per via del fatto che, da positiva, ha accompagnato la madre presso un punto drive-in per fare un tampone dopo che la donna ha manifestato i sintomi del Covid. Tra chi si chiede se sia stato corretto uscire dall’isolamento e chi l’ha personalmente attaccata, la Pellegrini già ieri aveva chiarito di aver agito sotto indicazione della dottoressa della Asl: «Se sono uscita a portare mia madre a fare il tampone non è perché l’ho deciso alzandomi la mattina, ma perché mi ha autorizzato la dottoressa dell’Asl», ha detto ai suoi follower tramite le storie di Instagram. LEGGI ANCHE >>> Federica Pellegrini era ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tiene ancora banco la polemica che si è creata attorno alla nuotatriceper via del fatto che, da positiva, ha accompagnato la madre presso un punto drive-in per fare un tampone dopo che la donna ha manifestato i sintomi del Covid. Tra chi si chiede se sia stato corretto uscire dall’isolamento e chi l’ha personalmente attaccata, lagià ieri aveva chiarito di aversotto indicazione della dottoressa della Asl: «Se sono uscita a portare mia madre a fare il tampone non è perché l’ho deciso alzandomi la mattina, ma perché mi ha autorizzato la dottoressa dell’Asl», ha detto ai suoi follower tramite le storie di Instagram. LEGGI ANCHE >>>era ...

