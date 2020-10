Mondiali 2022 | decisa la data del sorteggio dei gironi di qualificazione | le ultime

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Andrà in scena a Zurigo ildeidiper i, che si svolgeranno in Qatarladeldeidiper i. Ecco tutti i dettagli del comunicato apparso sul sito della FIGC. «Si terrà il prossimo 7 dicembre (ore 18) a Zurigo ilper le 55 federazioni affiliate alla UEFA alle qualificazioni alla Coppa del Mondo FIFA di Qatar. A causa della pandemia COVID-19 e delle relative restrizioni, la cerimonia si svolgerà senza i rappresentanti delle federazioni. Le 55 nazionali partecipanti saranno divise in sei fasce in base al Ranking ...

