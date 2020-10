LIVE Giro d’Italia 2020, Pinzolo-Laghi di Cancano in DIRETTA: Pozzovivo fa fatica sullo Stelvio (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA 14.40 O’Connor vanta 23″ su Ganna, Guerreiro, Navarro, Holmes, Pedrero, Swift, Samitier e Dombrowski. A 1’43” il gruppetto maglia rosa. 14.38 Sempre abbastanza indietro Vincenzo Nibali. Se ne ha, questo sarebbe il momento di risalire: sta per iniziare la parte più dura dello Stelvio e mancano ancora 13 km alla vetta… 14.37 Pozzovivo potrebbe staccarsi a breve. Ora è ultimo nel gruppetto maglia rosa. La cadenza di pedalata è molto appesantita. 14.36 Per il momento Hindley pedala con una facilità disarmante. Non sembra fare la minima fatica. 14.34 O’Connor ha guadagnato 12″ sugli ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER SEGUIRE LADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA 14.40 O’Connor vanta 23″ su Ganna, Guerreiro, Navarro, Holmes, Pedrero, Swift, Samitier e Dombrowski. A 1’43” il gruppetto maglia rosa. 14.38 Sempre abbastanza indietro Vincenzo Nibali. Se ne ha, questo sarebbe il momento di risalire: sta per iniziare la parte più dura delloe mancano ancora 13 km alla vetta… 14.37potrebbe staccarsi a breve. Ora è ultimo nel gruppetto maglia rosa. La cadenza di pedalata è molto appesantita. 14.36 Per il momento Hindley pedala con una facilità disarmante. Non sembra fare la minima. 14.34 O’Connor ha guadagnato 12″ sugli ...

Eurosport_IT : La bellezza del #Giro è anche qui! ????????? Segui il live della 17a tappa: - giroditalia : ??The peloton is strung out with many riders already dropped. Follow live ?? - giroditalia : ???Da Pinzolo ai Laghi di Cancano nel Parco Nazionale dello Stelvio, una delle frazioni più dure della Corsa Rosa co… - flamminiog : RT @Eurosport_IT: Mettetevi comodi, arriva lo #Stelvio! ???????? Segui il live della 18a tappa: - zazoomblog : DIRETTA Giro d’Italia 2020 la tappa di oggi LIVE: ecco lo Stelvio! Si decide tutto sulla Cima Coppi! - #DIRETTA #d… -