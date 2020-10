LIVE Giro d’Italia 2020 | Pinzolo-Laghi di Cancano in DIRETTA | Nibali si gioca il podio sullo Stelvio!

Leggi su oasport

(Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER SEGUIRE LADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA I COMUNI ATTRAVERSATI DALLA TAPPA DI OGGI DELLa presentazione della tappa odierna – La cronaca della diciassettesima tappa – La classifica attuale Buongiorno a tutti e benvenuti alladella diciottesima tappa deld’Italia. Finalmente ci siamo. Quest’oggi andrà in scena la frazione più attesa della 103esima Corsa Rosa: ladi(207 km), il tappone alpino più entusiasmante, comprendente la Cima Coppi di questo, il mitico Passo ...