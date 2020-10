Lippi dice basta | si ritira l’uomo che divise l’Italia e poi la riunì

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Grande scalpore ha inevitabilmente fatto l’annuncio di Marcellosul proprio ritiro dalle panchine: personaggio schietto e mai banale, spesso controverso Negare che Marcellosia stato uno dei più grandi allenatori della storia italiana sarebbe probabilmente ai limiti della lesa maestà. Profeta del calcio offensivo, fu la prima straordinaria intuizione della Triade Bettega-Giraudo-Moggi che nel 1994 lo scelse per rifondare la Juventus, scommettendo sulle doti affinate in 10 anni di gavetta, culminati nei buoni campionati con Atalanta e Napoli. Durante l’epopea bianconera il viareggino iniziò a costruire la sua leggenda con quella chicca, mai più ripetuta, del successo in Champions League che ancora fa palpitare i cuori bianconeri. Ma non mancarono nemmeno i primi attriti che in qualche modo lo resero ...