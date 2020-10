L’hamburger è solo di carne? La decisione spetta al Parlamento Europeo

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Se non c’è carne è un hamburger? La questione non è solo gourmand, è economica ed è diventata anche politica, tanto che se ne discute al Parlamento Europeo. A Strasburgo si vota su quattro emendamenti al regolamento OCM – l’organizzazione comune dei mercati agricoli che disciplina il mercato interno – per fare chiarezza sulla denominazione dei prodotti, vegetali che però sembrano carne e sanno di carne.