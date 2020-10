Laura Pausini, Io sì (Seen), la conferenza stampa: tutte le dichiarazioni (Di giovedì 22 ottobre 2020) 15:00 Inizio conferenza. Laura Pausini: “Questo progetto è nato quest’estate, quando mi ha chiamato Diane Warren che mi ha parlato di questa canzone, inizialmente nata in inglese. Poi, ho parlato con Edoardo Ponti che mi ha mandato il film. Dopo aver guardato il film, ho deciso di cantare la canzone. Quando si fanno questi progetti, l’affinità personale è importante. Mi riconosco nel messaggio che il film vuole raccontare. Mi sono entusiasmata. Da lì, è nata la collaborazione che mi ha fatto innamorare ancora di più del progetto. Sono coinvolta completamente, mi sono messa a disposizione del film al 100%. Avevo già lavorato per una colonna sonora nel ’99 ma in questo progetto, sono ancora più partecipe perché la canzone, l’abbiamo adattata in ... Leggi su soundsblog (Di giovedì 22 ottobre 2020) 15:00 Inizio: “Questo progetto è nato quest’estate, quando mi ha chiamato Diane Warren che mi ha parlato di questa canzone, inizialmente nata in inglese. Poi, ho parlato con Edoardo Ponti che mi ha mandato il film. Dopo aver guardato il film, ho deciso di cantare la canzone. Quando si fanno questi progetti, l’affinità personale è importante. Mi riconosco nel messaggio che il film vuole raccontare. Mi sono entusiasmata. Da lì, è nata la collaborazione che mi ha fatto innamorare ancora di più del progetto. Sono coinvolta completamente, mi sono messa a disposizione del film al 100%. Avevo già lavorato per una colonna sonora nel ’99 ma in questo progetto, sono ancora più partecipe perché la canzone, l’abbiamo adattata in ...

trash_italiano : Trash Italiano è quel posto in cui Laura Pausini e Carimadituttoedipiu si incontrano. Così. Random. - GABRIELEPASQU18 : RT @trash_italiano: Trash Italiano è quel posto in cui Laura Pausini e Carimadituttoedipiu si incontrano. Così. Random. - Newsic1 : Laura Pausini pubblica (il 23 ottobre) Io Si (Seen) original song di “The Life Ahead – /La Vita Davanti A Sé “ con… - anesalete : RT @SkyTG24: Laura Pausini col nuovo singolo, Io Sì (Seen) sogna l'Oscar - SkyTG24 : Laura Pausini col nuovo singolo, Io Sì (Seen) sogna l'Oscar -