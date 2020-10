Inter, Bastoni: «Contento di aver ritrovato il campo» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Alessandro Bastoni è tornato in campo dopo esser guarito dal Covid-19 Dopo esser guarito dal Covid-19, Alessandro Bastoni è tornato ieri in campo nella partita di Champions League che l’Inter ha pareggiato contro il Borussia Monchengladbach. Il difensore nerazzurro, attraverso il suo profilo Instagram, ha espresso le sue emozioni per il ritorno sul terreno di gioco. «Contento di ritrovare il campo però peccato per il risultato. Dobbiamo migliorare e lavorare ancora tanto! Adesso concentrati per sabato. Forza Inter». View this post on Instagram Contento di ritrovare il campo però peccato per il ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Alessandroè tornato indopo esser guarito dal Covid-19 Dopo esser guarito dal Covid-19, Alessandroè tornato ieri innella partita di Champions League che l’ha pareggiato contro il Borussia Monchengladbach. Il difensore nerazzurro, attrso il suo profilo Instagram, ha espresso le sue emozioni per il ritorno sul terreno di gioco. «di ritrovare ilperò peccato per il risultato. Dobbiamo migliorare e lavorare ancora tanto! Adesso concentrati per sabato. Forza». View this post on Instagramdi ritrovare ilperò peccato per il ...

Inter : A disposizione: 27 Padelli, 35 Stankovic, 10 Lautaro, 13 Ranocchia, 38 Boscolo Chio, 42 Moretti, 44 Nainggolan, 4… - Inter : ?? | SOSTITUZIONI 79' - Due cambi per noi: dentro #Brozovic e #Bastoni al posto di #Eriksen e #Perisic!… - Inter : ?? | ANTEPRIMA Il nostro Alessandro Bastoni ha fatto vedere di cosa è capace in questa anteprima del #DerbyMilano ??… - thecico89 : @Franco_captain6 @giangabriele7 @SkySport Perché la Juventus o l'Uefa dovrebbero fare una dichiarazione in tal sens… - internewsit : FOTO - Bastoni: 'Contento per il ritorno, ma peccato per il risultato' - -