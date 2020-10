Il Milan punge l’Inter | “Borussia | questi sono i colori di Milano…”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 22 ottobre 2020) C’è ancora aria di derby in casadopo il successo dello scorso weekend contro i concittadini a strisce nero e azzurre. I rossoneri, dopo il pari dell’Inter di ieri sera rimediato contro il Borussia Moenchengladbach, ha messo in scena un siparietto su Twitter proprio con la complicità del club tedesco. La squadra teutonica aveva postato una foto di San Siro con scritto: “Cielo rosso su San Siro (che si mostrava scuro, ndr). Nonin cui speravano i nostri avversari”. Ilha risposto prontamente: “Quellii veridio”. The true colours of#Semprehttps://t.co/vbfirX7XS7 — AC(@ac) ...