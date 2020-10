‘Guerre interne’ di Joseph Zarate, un racconto bellissimo e terribile sulla follia del nostro mondo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Quando ho terminato la lettura di Guerre interne di Joseph Zarate, mi sono detto “è un libro bellissimo”. Poi mi sono ricreduto e mi sono detto “è un libro terribile”. Infine sono giunto alla conclusione che è un libro bellissimo e nel contempo terribile. Beninteso, tutti noi, pochi, che abbiamo una sensibilità ambientale che non sia semplicemente sindrome di Nimby sappiamo degli eccidi da parte degli invasori di nativi dell’Amazzonia, e/o dello snaturamento che hanno subito alcune, molte popolazioni indigene. Ma un conto è saperlo in generale, un altro è leggere di specifiche storie di nativi della Amazzonia che subiscono i crimini di coloro che si addentrano nelle viscere della foresta per appropriarsi delle loro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Quando ho terminato la lettura di Guerre interne di, mi sono detto “è un libro”. Poi mi sono ricreduto e mi sono detto “è un libro”. Infine sono giunto alla conclusione che è un libroe nel contempo. Beninteso, tutti noi, pochi, che abbiamo una sensibilità ambientale che non sia semplicemente sindrome di Nimby sappiamo degli eccidi da parte degli invasori di nativi dell’Amazzonia, e/o dello snaturamento che hanno subito alcune, molte popolazioni indigene. Ma un conto è saperlo in generale, un altro è leggere di specifiche storie di nativi della Amazzonia che subiscono i crimini di coloro che si addentrano nelle viscere della foresta per appropriarsi delle loro ...

ilfattoblog : 'GUERRE INTERNE' 'Alla fine si ha la sensazione, o meglio la certezza, di vivere in un mondo malato' @fabiobalocco - petitechicca : @spongebla @treewitht @bluethehorndog @sweetqreature Allora riformulo: Queste guerre interne nella comunità lgbtq+… - petitechicca : @spongebla @treewitht @bluethehorndog @sweetqreature Queste guerre interne nella comunità lgbtq+ sono cosa di più a… - Juliacanteven : Talmente tanto odio in tl tra persone bi che attaccano i pan e viceversa.. Ora, parlo dall'esterno quindi sicuramen… - _SpaceJay___ : @SammyLovely_ @Michelaarancino Io sono per la protezione delle minoranze e diverse minoranze sono incluse persino n… -