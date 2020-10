Grande Fratello Vip 5, Guenda Goria: il fidanzato Telemaco ci ripensa e torna dalla moglie? (Di giovedì 22 ottobre 2020) Secondo alcune indiscrezioni Telemaco, il compagno di Guenda Goria, starebbe riflettendo sulla loro relazione dopo aver seguito il suo percorso al Grande Fratello Vip 5. La storia tra Guenda Goria e Telemaco è già finita? Apparentemente sì, stando alle indiscrezioni di Pomeriggio 5, dove Roberto Alessi ha rivelato che il compagno della concorrente del Grande Fratello Vip 5 sta rivalutando il suo rapporto con la moglie. La figlia di Maria Teresa Ruta all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 sta vivendo un percorso molto controverso, frutto del suo rapporto difficile con i genitori. Proprio ieri il padre Amedeo ha accusata ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 22 ottobre 2020) Secondo alcune indiscrezioni, il compagno di, starebbe riflettendo sulla loro relazione dopo aver seguito il suo percorso alVip 5. La storia traè già finita? Apparentemente sì, stando alle indiscrezioni di Pomeriggio 5, dove Roberto Alessi ha rivelato che il compagno della concorrente delVip 5 sta rivalutando il suo rapporto con la. La figlia di Maria Teresa Ruta all'interno della casa delVip 5 sta vivendo un percorso molto controverso, frutto del suo rapporto difficile con i genitori. Proprio ieri il padre Amedeo ha accusata ...

