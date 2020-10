Ferrari, Vettel: “Voglio chiudere in maniera onorevole questa avventura” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il pilota di Formula 1 Sebastian Vettel ha rilasciato un’intervista al sito della Ferrari in vista del Gran Premio del Portogallo, toccando vari temi tra cui il finale di stagione: “L’unica cosa davvero importante è chiudere quest’avventura in maniera onorevole e a mio avviso tutti stanno dando il massimo per far sì che ciò possa verificarsi. Nonostante la vettura sia complicata da guidare, Leclerc sta facendo un ottimo lavoro e gli faccio i complimenti. Non sono una persona sentimentale, ma la Ferrari ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Non vedo l’ora di gareggiare e testare questo circuito” ha concluso il tedesco. Leggi su sportface (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il pilota di Formula 1 Sebastianha rilasciato un’intervista al sito dellain vista del Gran Premio del Portogallo, toccando vari temi tra cui il finale di stagione: “L’unica cosa davvero importante èquest’avventura ine a mio avviso tutti stanno dando il massimo per far sì che ciò possa verificarsi. Nonostante la vettura sia complicata da guidare, Leclerc sta facendo un ottimo lavoro e gli faccio i complimenti. Non sono una persona sentimentale, ma laha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Non vedo l’ora di gareggiare e testare questo circuito” ha concluso il tedesco.

