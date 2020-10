Federer, recupero ok Gli Australian Open per il grande ritorno (Di giovedì 22 ottobre 2020) "Il recupero procede bene. Al momento, penso proprio di tornare in Australia". In un'intervista alla 'Schweizer Illustrierte', rivista in lingua tedesca, Roger Federer ha confermato di non sentire ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) "Ilprocede bene. Al momento, penso proprio di tornare in Australia". In un'intervista alla 'Schweizer Illustrierte', rivista in lingua tedesca, Rogerha confermato di non sentire ...

