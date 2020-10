Enrico Montesano, parla il suo avvocato: “Quelle magliette con la sua faccia vendute a sua insaputa” (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Circolano e sono in vendita t shirt con la stampa di un disegno che rappresenta il personaggio di Montesano nel film Febbre da Cavallo. Tutto a sua insaputa”. Con queste parole l’avvocato di Enrico Montesano, Ivano Chiesa, annuncia provvedimenti. L’attore è stato al centro di una polemica sull’uso della mascherina per proteggersi dal covid-19. Montensano ha negato ogni dichiarazione a lui attribuita contro il dispositivo medico e ha invece affermato di essere stato invitato da Barbara D’Urso come un ‘negazionista’ ma di non esserlo affatto: “Quello è un tranello che mi è stato fatto perché io ho fatto le dichiarazioni in cui mantenendo le distanze all’aperto, posso evitare la mascherina. Io ci credo al virus“, le parole ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Circolano e sono in vendita t shirt con la stampa di un disegno che rappresenta il personaggio dinel film Febbre da Cavallo. Tutto a sua insaputa”. Con queste parole l’di, Ivano Chiesa, annuncia provvedimenti. L’attore è stato al centro di una polemica sull’uso della mascherina per proteggersi dal covid-19. Montensano ha negato ogni dichiarazione a lui attribuita contro il dispositivo medico e ha invece affermato di essere stato invitato da Barbara D’Urso come un ‘negazionista’ ma di non esserlo affatto: “Quello è un tranello che mi è stato fatto perché io ho fatto le dichiarazioni in cui mantenendo le distanze all’aperto, posso evitare la mascherina. Io ci credo al virus“, le parole ...

Non si può fare', conclude Ivano Chiesa. Si tratta di Armando Pellicci, detto Er pomata in quella celebre pellicola, che è rimasto nel cuore di tanti fan. Francesco Fredella 20 ottobre 2020 a. a. a. L ...

Questo è un tranello che mi è stato fatto perché evidentemente io, avendo fatto delle dichiarazioni e dicendo che all'aperto e mantenendo la dovuta distanza la mascherina si può non indossare, ho dato ...

