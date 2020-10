E.League: Roma; Fonseca, buona vittoria su campo non facile (Di giovedì 22 ottobre 2020) ANSA, - Roma, 22 OTT - "E' stata una partita difficile. Non è facile giocare in questo campo, hanno vinto le ultime 15 partite, poi due anni fa la Juventus ci ha perso. Abbiamo vinto bene". Così l'... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 ottobre 2020) ANSA, -, 22 OTT - "E' stata una partita difficile. Non ègiocare in questo, hanno vinto le ultime 15 partite, poi due anni fa la Juventus ci ha perso. Abbiamo vinto bene". Così l'...

GoalItalia : Milan ???? Napoli ?? Roma ???? Italia all'assalto dell'Europa League ???????? - AnsaRomaLazio : E.League: Roma; Fonseca, buona vittoria su campo non facile. Tecnico giallorosso, rischiato con tanti cambi ma è an… - siamo_la_Roma : ???? I risultati dell'#EuropaLeague ?? Vincono #ASRoma e #Milan ? Cade il #Napoli in casa - Calcio_Casteddu : #EuropaLeague2022021, la prima giornata di #Roma, #Napoli e #Milan - UgoBaroni : RT @CorSport: #Fonseca: '#Roma, vittoria difficile ma importante. Ho fiducia in tutti i giocatori' ?? -