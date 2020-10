DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: 45? per i fuggitivi. Insegue la EF di Ruben Guerreiro (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA VUELTA 11.52 In ottica maglia azzurra dei GPM, ricordiamo che, sfortunatamente, Giovanni Visconti (Vini Zabù Brado KTM) ha dovuto abbandonare la corsa per alcuni problemi ad un ginocchio. Oramai la sfida per questa speciale classifica si è ridotta a Ruben Guerreiro (EF), Thomas De Gendt (Lotto Soudal) e Ben O’Connor (NTT). 11.48 153 km al traguardo. EF Pro Cycling in testa al gruppo, seguita dalla Deceuninck-Quick Step di Joao Almeida. 11.45 Nel frattempo ricordiamo l’attuale top ten della classifica generale di questo Giro 2020: 1 – ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER SEGUIRE LADELLADIDELLA VUELTA 11.52 In ottica maglia azzurra dei GPM, ricordiamo che, sfortunatamente, Giovanni Visconti (Vini Zabù Brado KTM) ha dovuto abbandonare la corsa per alcuni problemi ad un ginocchio. Oramai la sfida per questa speciale classifica si è ridotta a(EF), Thomas De Gendt (Lotto Soudal) e Ben O’Connor (NTT). 11.48 153 km al traguardo. EF Pro Cycling in testa al gruppo, seguita dalla Deceuninck-Quick Step di Joao Almeida. 11.45 Nel frattempo ricordiamo l’attuale top ten della classifica generale di questo: 1 – ALMEIDA João Deceuninck – Quick Step ...

