Damien Chazelle alla Festa del Cinema di Roma | “Odiavo i musical Tutto è cominciato con Jacques Demy”

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 22 ottobre 2020)deldiil regista di La La Land racconta in un incontro con il pubblico la sua passione per ile annuncia un nuovo progetto. Il grande pubblico ha imparato ad amarlo con La La Land, il film che gli ha regalato un Oscar a soli 32 anni e un posto tra i registi più apprezzati al mondo, consacrando definitivamente il suo amore per il. Una passione di cui aveva già dato prova in Whiplash (Oscarmigliore sceneggiatura non originale) e nel suo primo film, Guy and Madeline on a Park Bench, omaggio in bianco e nerotradizione deltargato MGM.ne parla con Antonio Mondadel ...