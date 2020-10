Da novembre si torna a licenziare: tante famiglie rischiano un Natale amarissimo (Di giovedì 22 ottobre 2020) 16 novembre 2020: questa la data al momento fissata sul calendario come termine del blocco dei licenziamenti, una manovra introdotta durante l’emergenza coronavirus per evitare che tanti lavoratori, di fronte alle difficoltà delle rispettive aziende, finissero per perdere il posto. E che, temono gli analisti, nel momento in cui verrà inevitabilmente a decadere darà il via a una vera e propria strage sul fronte occupazione. Ipotesi tutt’altro che remota, tanto da spingere il governo a rivedere in fretta piani e scadenze. Stando a quanto fatto trapelare in queste ore da esponenti della maggioranza giallorossa, l’esecutivo starebbe valutando di allungare il blocco fino al 31 gennaio prossimo con un decreto legge, in modo da allinearlo alla scadenza dello stato d’emergenza. La cassa integrazione sarebbe invece allungata di ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 22 ottobre 2020) 162020: questa la data al momento fissata sul calendario come termine del blocco dei licenziamenti, una manovra introdotta durante l’emergenza coronavirus per evitare che tanti lavoratori, di fronte alle difficoltà delle rispettive aziende, finissero per perdere il posto. E che, temono gli analisti, nel momento in cui verrà inevitabilmente a decadere darà il via a una vera e propria strage sul fronte occupazione. Ipotesi tutt’altro che remota, tanto da spingere il governo a rivedere in fretta piani e scadenze. Stando a quanto fatto trapelare in queste ore da esponenti della maggioranza giallorossa, l’esecutivo starebbe valutando di allungare il blocco fino al 31 gennaio prossimo con un decreto legge, in modo da allinearlo alla scadenza dello stato d’emergenza. La cassa integrazione sarebbe invece allungata di ...

