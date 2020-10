Covid, Galli: “Tanti problemi in Lombardia? Si è privilegiata la medicina privata, da più di 20 anni è stata buttata alle ortiche la prevenzione” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il direttore del reparto Malattie infettive del Sacco di Milano, Massimo Galli, ospite in studio a L’Assedio di Daria Bignardi sul Nove, sulla particolare situazione di difficoltà che sta vivendo la Lombardia, afferma: “Cercherò di non buttarla in politica, ma da più di un ventennio a questa parte è stato buttato alle ortiche tutto quello che sta attorno alla parola ‘prevenzione’ e intervento di prevenzione sul territorio. Validissimi colleghi che si occupano di vaccinazione sono nelle condizioni di non avere avuto, prima di questa crisi, le strutture sufficienti per garantire le vaccinazioni dell’anziano, dell’adulto, della persona fragile e a far fatica a garantire quelle dell’infanzia”. Il professore continua: “Se l’approccio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il direttore del reparto Malattie infettive del Sacco di Milano, Massimo, ospite in studio a L’Assedio di Daria Bignardi sul Nove, sulla particolare situazione di difficoltà che sta vivendo la, afferma: “Cercherò di non buttarla in politica, ma da più di un ventennio a questa parte è stato buttatotutto quello che sta attorno alla parola ‘prevenzione’ e intervento di prevenzione sul territorio. Validissimi colleghi che si occupano di vaccinazione sono nelle condizioni di non avere avuto, prima di questa crisi, le strutture sufficienti per garantire le vaccinazioni dell’anziano, dell’adulto, della persona fragile e a far fatica a garantire quelle dell’infanzia”. Il professore continua: “Se l’approccio ...

