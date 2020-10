Covid-19, dai tamponi processati emergono 20 positivi: c’è anche un decesso al “San Pio” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 186 tamponi (nr. 158 ordinari e nr. 28 rapidi) , dei quali nr. 44 risultati positivi. Dei quarantaquattro positivi, nr. 20 rappresentano nuovi casi, relativi a nr. 19 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a nr. 1 residente in altra provincia, mentre gli altri 24 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Dal bollettino informativo inoltre c’è da segnalare un decesso, il sesto dall’inizio della seconda ondata del virus che colpisce il Sannio. L'articolo Covid-19, dai tamponi processati emergono 20 ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna nr. 186(nr. 158 ordinari e nr. 28 rapidi) , dei quali nr. 44 risultati. Dei quarantaquattro, nr. 20 rappresentano nuovi casi, relativi a nr. 19 soggetti residenti nella provincia di Benevento ed a nr. 1 residente in altra provincia, mentre gli altri 24 si riferiscono a conferme dità già precedentemente accertata. Dal bollettino informativo inoltre c’è da segnalare un, il sesto dall’inizio della seconda ondata del virus che colpisce il Sannio. L'articolo-19, dai20 ...

