Covid, 11 casi positivi tra il personale del 118

Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono 11 i casi positivi al Covid-19 tra il personale del 118 registrati in un mese. Lo rende noto Giuseppe Galano, Direttore U.O.C. Centrale Operativa Territoriale 118 e coordinatore regionale del trasporto d'emergenza. Il personale risultato positivo al Covid-19 "ha contratto il virus in ambito familiare, cosa appurata facendo le opportune indagini epidemiologiche del caso e non nei luoghi di lavoro" ha specificato Galano. "Il personale del 118 è sempre protetto con tutti i dispositivi di protezione individuale. Anche se rispondono a una chiamata, per esempio da trauma stradale, intervengono indossando tuta, mascherina, guanti, visiera"

