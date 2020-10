Coronavirus, oltre 16 mila i nuovi casi, 136 i morti. Continua l’aumento delle terapie intensive (Di giovedì 22 ottobre 2020) MILANO – Sono 16.079 i nuovi positivi in Italia, a fronte di 170.392 tamponi. Ancora in crescita i decessi: sono 136 quelli di oggi a fronte dei 127 di ieri. Il totale delle vittime arriva così 36.968. Questi i dati diffusi dal ministero della Salute. Leggi su dire (Di giovedì 22 ottobre 2020) MILANO – Sono 16.079 i nuovi positivi in Italia, a fronte di 170.392 tamponi. Ancora in crescita i decessi: sono 136 quelli di oggi a fronte dei 127 di ieri. Il totale delle vittime arriva così 36.968. Questi i dati diffusi dal ministero della Salute.

