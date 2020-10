Coronavirus, in Italia 16.079 nuovi casi nelle ultime 24 ore: 136 i decessi (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA - Aumentano ancora i contagi per Coronavirus in Italia. Questo quanto si evince dal bollettino del ministero della Salute. nelle ultime 24 ore sono stati individuati 16.079 nuovi casi , un dato ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA - Aumentano ancora i contagi perin. Questo quanto si evince dal bollettino del ministero della Salute.24 ore sono stati individuati 16.079, un dato ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, balzo dei contagi in Italia: 15.199 nuovi casi e 127 morti #coronavirus - SkyTG24 : “La situazione è preoccupante, lo dicono i numeri”, Andrea Crisanti ha fatto il punto sulla situazione #coronavirus… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 22 ottobre: 16.079 nuovi casi e 136 morti - ForzAzzurri1926 : Coronavirus, il bollettino del 22 ottobre > - lukealb : RT @elenazacchetti: Il contact tracing in Italia ha smesso di funzionare praticamente insieme ai primi aumenti significativi dei nuovi casi… -