Coronavirus, 250 in piazza a Brescia: baristi e ristoratori protestano contro le ultime norme anti-Covid [GALLERY] (Di giovedì 22 ottobre 2020) baristi e ristoratori in piazza a Brescia: 250 persone hanno protestato questa sera nel piazzale Arnaldo con striscioni e lumini contro le ultime norme anti-Covid. “Tari, Tasi, affitti, ce li pagate voi“, “Le nostre attivita’ con tutte queste restrizioni sono da buttare nell’immondizia“, si legge su alcuni striscioni esposti. I protestanti hanno deciso di lasciare striscioni e lumini accesi davanti alla sede del Comune in piazza Loggia “per ricordare le attività morte“.L'articolo Coronavirus, 250 in piazza a Brescia: baristi e ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020)in: 250 persone hanno protestato questa sera nelle Arnaldo con striscioni e luminile. “Tari, Tasi, affitti, ce li pagate voi“, “Le nostre attivita’ con tutte queste restrizioni sono da buttare nell’immondizia“, si legge su alcuni striscioni esposti. I protesthanno deciso di lasciare striscioni e lumini accesi davalla sede del Comune inLoggia “per ricordare le attività morte“.L'articolo, 250 ine ...

lavocedelne : RT @TgrVeneto: #Venezia #Venice #Fenice Era importante per il famoso teatro inaugurare la nuova stagione, aperta nel nome di Ludwig Van Bee… - kikotreviso : RT @TgrVeneto: #Venezia #Venice #Fenice Era importante per il famoso teatro inaugurare la nuova stagione, aperta nel nome di Ludwig Van Bee… - TgrRai : RT @TgrVeneto: #Venezia #Venice #Fenice Era importante per il famoso teatro inaugurare la nuova stagione, aperta nel nome di Ludwig Van Bee… - TgrVeneto : #Venezia #Venice #Fenice Era importante per il famoso teatro inaugurare la nuova stagione, aperta nel nome di Ludwi… - Casertasera : CORONAVIRUS, IN PROVINCIA DI CASERTA 3.000 ATTUALI POSITIVI E IERI 250 NUOVI CONTAGI -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 250 Coronavirus, 250 contagiati in un giorno nel Casertano Il Mattino I ricercatori sono sovvenzionati di più di $1 milione NIH per i progetti in relazione con pandemica COVID-19

Coronavirus Disease COVID-19 Gastrointestinal Health Allergies Heart Disease Alzheimer's & Dementia High Blood Pressure Arthritis & Rheumatology Lung Cancer Breast Cancer Pregnancy Cold, Flu & Cough ...

Boom di contagi in Francia, oltre 41 mila in un giorno

La Francia ha registrato un nuovo record di casi giornalieri di Covid-19 con oltre 41mila contagi confermati nelle ... "Negli ultimi 7 giorni il tasso di contagio è stato di 250 su 100 mila" ha ...

Coronavirus Disease COVID-19 Gastrointestinal Health Allergies Heart Disease Alzheimer's & Dementia High Blood Pressure Arthritis & Rheumatology Lung Cancer Breast Cancer Pregnancy Cold, Flu & Cough ...La Francia ha registrato un nuovo record di casi giornalieri di Covid-19 con oltre 41mila contagi confermati nelle ... "Negli ultimi 7 giorni il tasso di contagio è stato di 250 su 100 mila" ha ...