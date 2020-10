Coprifuoco e autocertificazioni: come circolare in Lombardia, Campania e Lazio (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono tre le Regioni che hanno già stabilito un Coprifuoco preventivo per contrastare la diffusione del Coronavirus. Si tratta di Lombardia, Lazio e Campania, le tre zone che negli ultimi periodi hanno registrato l’aumento più significativo di casi positivi. Cosa significa questo? Ritorno all’autocertificazione. A partire da giovedì per la Lombardia, e venerdì per il Lazio e la Campania, quindi, dalle 23 (24 per il Lazio) alle 5 del mattino ci si potrà spostare solamente per comprovate esigenze e muniti di autocertificazione. >>Leggi anche: Conte al Senato: “Massima precauzione, ma oggi siamo preparati” Tornano le autocertificazioni Il Lazio ha ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sono tre le Regioni che hanno già stabilito unpreventivo per contrastare la diffusione del Coronavirus. Si tratta di, le tre zone che negli ultimi periodi hanno registrato l’aumento più significativo di casi positivi. Cosa significa questo? Ritorno all’autocertificazione. A partire da giovedì per la, e venerdì per ile la, quindi, dalle 23 (24 per il) alle 5 del mattino ci si potrà spostare solamente per comprovate esigenze e muniti di autocertificazione. >>Leggi anche: Conte al Senato: “Massima precauzione, ma oggi siamo preparati” Tornano leIlha ...

