Consulenti | con ripresa contagi a rischio produttività pmi

Leggi su iltempo

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Cassa integrazione e ristrutturazioni aziendali, ma anche gestione deie produttività a. Sono tante le criticità che le pmi italiane si troveranno ad affrontare in questo autunno con il riesplodere della pandemia. E secondo l'indagine 'Crisi, emergenza sanitaria e lavoro nelle Pmi', che sarà presentata al Festival del Lavoro in programma oggi e domani 23 ottobre, tra le principali criticità che dovranno essere affrontate, alla luce del riesplodere della pandemia, al primo posto vi sarà ladel ricorso alla cassa integrazione, come indicato dal 62,8% deidel lavoro rispondenti, conseguente all'inevitabile rallentamento di molte attività a seguito del mutato contesto. A seguire, ma distanziati, il 42% circa ...