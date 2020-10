Centri commerciali chiusi per Covid: ecco dove c’è il divieto (Di giovedì 22 ottobre 2020) Centri commerciali chiusi per Covid: ecco dove c’è il divieto Centri commerciali chiusi per Covid: in Italia governo e regioni cercano di evitare a tutti i costi il lockdown imponendo misure restrittive sul territorio, a volte anche a discapito dell’economia. È il caso, ad esempio, di Lombardia e Piemonte, che hanno deciso di tenere chiusi i Centri commerciali per il weekend, momento della settimana di maggior afflusso come prevedibile. L’obiettivo è quello di contenere il più possibile la diffusione del contagio ed evitare così gli assembramenti nei luoghi di maggior afflusso (e ritrovo).Segui ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 22 ottobre 2020)perc’è ilper: in Italia governo e regioni cercano di evitare a tutti i costi il lockdown imponendo misure restrittive sul territorio, a volte anche a discapito dell’economia. È il caso, ad esempio, di Lombardia e Piemonte, che hanno deciso di tenereper il weekend, momento della settimana di maggior afflusso come prevedibile. L’obiettivo è quello di contenere il più possibile la diffusione del contagio ed evitare così gli assembramenti nei luoghi di maggior afflusso (e ritrovo).Segui ...

