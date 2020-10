Benevento, Maggio: «Che emozione sfidare il Napoli» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Christian Maggio ha parlato della partita di domenica contro il suo ex Napoli Christian Maggio, terzino del Benevento, ai microfoni di Ottochannel ha parlato delle emozioni che proverà domenica quando affronterà il Napoli; la sua ex squadra. «Per me sarà una grande emozione, una partita diversa dalle altre. Andremo ad affrontare una squadra con la quale per dieci anni ho vissuto momenti bellissimi, ecco perché sarà una sfida bella, emozionante, ma noi dovremo pensare al nostro campionato e provare a far bene. Mai come quest’anno le partite sono tutte strane, è vero, il Napoli ha vinto alla grande con l’Atalanta, però domenica sarà una partita diversa. Da martedì abbiamo iniziato a ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Christianha parlato della partita di domenica contro il suo exChristian, terzino del, ai microfoni di Ottochannel ha parlato delle emozioni che proverà domenica quando affronterà il; la sua ex squadra. «Per me sarà una grande, una partita diversa dalle altre. Andremo ad affrontare una squadra con la quale per dieci anni ho vissuto momenti bellissimi, ecco perché sarà una sfida bella, emozionante, ma noi dovremo pensare al nostro campionato e provare a far bene. Mai come quest’anno le partite sono tutte strane, è vero, ilha vinto alla grande con l’Atalanta, però domenica sarà una partita diversa. Da martedì abbiamo iniziato a ...

MondoNapoli : Benevento-Napoli, l'ex Maggio: 'Sono emozionato, ecco come vogliamo batterli' - - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BENEVENTO - Maggio: 'Per me sarà una grande emozione affrontare il Napoli' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BENEVENTO - Maggio: 'Per me sarà una grande emozione affrontare il Napoli' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BENEVENTO - Maggio: 'Per me sarà una grande emozione affrontare il Napoli' - apetrazzuolo : BENEVENTO - Maggio: 'Per me sarà una grande emozione affrontare il Napoli' -