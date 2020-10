Battlestar Galactica: Simon Kinberg sceneggiatore e produttore del film (Di venerdì 23 ottobre 2020) Sarà Simon Kinberg a scrivere e produrre il film di Battlestar Galactica, progetto che prosegue il franchise iniziato con la serie tv degli anni '70. Battlestar Galactica approderà sul grande schermo con un film scritto e prodotto da Simon Kinberg, in passato nel team che ha realizzato i lungometraggi con al centro le avventure degli X-Men. Il progetto avrà tra i produttori anche Dylan Clark, ormai da tempo impegnato per conto di Universal nello sviluppo del lungometraggio. Simon Kinberg non sarà coinvolto come regista e il filmmaker ha dichiarato: "Battlestar Galactica è uno dei Sacri Graal della ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 ottobre 2020) Saràa scrivere e produrre ildi, progetto che prosegue il franchise iniziato con la serie tv degli anni '70.approderà sul grande schermo con unscritto e prodotto da, in passato nel team che ha realizzato i lungometraggi con al centro le avventure degli X-Men. Il progetto avrà tra i produttori anche Dylan Clark, ormai da tempo impegnato per conto di Universal nello sviluppo del lungometraggio.non sarà coinvolto come regista e ilmaker ha dichiarato: "è uno dei Sacri Graal della ...

