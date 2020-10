Autocertificazione: il modulo per Lombardia, Lazio, Campania, Liguria e Piemonte valido su tutto il territorio nazionale SCARICA QUI (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tornano le autocertificazioni. Dopo l'introduzione delle restrizioni di orari di circoLazione in diverse Regioni italiane è stato pubblicato sul sito del governo un nuovo modulo di Autocertificazione, ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tornano le autocertificazioni. Dopo l'introduzione delle restrizioni di orari di circone in diverse Regioni italiane è stato pubblicato sul sito del governo un nuovodi, ...

Agenzia_Ansa : L'Ordinanza firmata da @nzingaretti che istituisce il coprifuoco nel #Lazio: scatta venerdi alle 24 alle 5 di matti… - Corriere : Autocertificazione, ecco il modulo valido da oggi in tutta Italia - fattoquotidiano : Autocertificazione, il modulo per spostarsi in Lombardia, Lazio e Campania durante il coprifuoco - mattinodinapoli : Autocertificazione, ecco il modulo valido per gli spostamenti in Campania - cmanara77 : RT @Corriere: Torna l’autocertificazione per gli spostamenti -