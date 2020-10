Virologo Pregliasco | ‘Coprifuoco non sufficiente | misure troppo deboli’ (Di mercoledì 21 ottobre 2020) A ‘Pomeriggio 5’ parla il Virologo Pregliasco, che svela tutte le sue preoccupazioni e parla di come da solo il coprifuoco non sia sufficiente. Intervenuto in diretta nel corso della puntata di martedì 20 ottobre 2020 di ‘Pomeriggio 5’, il Virologo Pregliasco, che fa parte del corpo dei professori dell’Università degli Studi di Milano, dice … L'articolo Virologo Pregliasco ‘Coprifuoco non sufficiente misure troppo deboli’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 21 ottobre 2020) A ‘Pomeriggio 5’ parla il, che svela tutte le sue preoccupazioni e parla di come da solo il coprifuoco non sia. Intervenuto in diretta nel corso della puntata di martedì 20 ottobre 2020 di ‘Pomeriggio 5’, il, che fa parte del corpo dei professori dell’Università degli Studi di Milano, dice … L'articolo‘Coprifuoco nondeboli’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ma questo sembra ancora poco per alcuni profeti di sventura con il camice bianco, come il virologo Fabrizio Pregliasco il quale, pur condividendo la stessa opinione di Palù in merito alla bassa ...

