Una Vita | anticipazioni 21 ottobre | Felipe teme il giudizio altrui?

anticipazioni "Una Vita", puntata del 21 ottobre 2020. Che cosa succede nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.15 circa? Felipe è innamorato di Marcia e l'ha detto chiaramente a Genoveva, lasciandola. Tuttavia qualcosa ancora lo trattiene: l'avvocato ha paura dei pettegolezzi della gente del quartiere per la sua storia con una domestica. Liberto e Rosina sono tornati insieme. Il giovane aveva ormai perso le speranze

