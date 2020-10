“Un posto al sole” festeggia ventiquattro anni di continuo successo (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Un posto al sole, il logo – Photo Credits TVSoap.it“Un posto al sole” è una serie televisiva tutta italiana in onda su Rai 3 dal 21 ottobre 1996: oggi festeggia il suo ventiquattresimo anno di successo, avendo ormai raggiunto ben oltre cinquemila puntate. Le storie avvincenti dei personaggi si svolgono nella bella città di Napoli e in particolare nel Palazzo Palladini di Posillipo. Dalla sua prima puntata trasmessa su Rai 3 appunto il 21 ottobre 1996, la serie televisiva “Un posto al sole” ha man mano ottenuto sempre più audience in virtù anche dello spostamento d’orario posticipato negli ultimi anni alle 20.45. La sosta forzata dovuta all’emergenza Coronavirus non ha poi influito sugli ascolti e sullo share al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 21 ottobre 2020) Unal sole, il logo – Photo Credits TVSoap.it“Unal sole” è una serie televisiva tutta italiana in onda su Rai 3 dal 21 ottobre 1996: oggiil suo ventiquattresimo anno di, avendo ormai raggiunto ben oltre cinquemila puntate. Le storie avvincenti dei personaggi si svolgono nella bella città di Napoli e in particolare nel Palazzo Palladini di Posillipo. Dalla sua prima puntata trasmessa su Rai 3 appunto il 21 ottobre 1996, la serie televisiva “Unal sole” ha man mano ottenuto sempre più audience in virtù anche dello spostamento d’orario posticipato negli ultimialle 20.45. La sosta forzata dovuta all’emergenza Coronavirus non ha poi influito sugli ascolti e sullo share al ...

Giorgiolaporta : Andrea #Scanzi era tuo il Bmw che toglieva due posteggi ai disabili di #Arezzo? Sono questi i punti di riferimento… - juventusfc : ?? @Pirlo_official: «@PauDybala_JR è un giocatore fondamentale per noi, ma purtroppo non era a posto fisicamente. La… - borghi_claudio : Quando uno va a visitare un posto e mi porta un olio particolare da provare per me è sempre festa. - mimmasworld : RT @sihirlisil: “Volevo cambiare la situazione, volevo rendere il mondo un posto migliore. Nel mio piccolo oggi come attrice provo lo stess… - d_omin_o : RT @sihirlisil: “Volevo cambiare la situazione, volevo rendere il mondo un posto migliore. Nel mio piccolo oggi come attrice provo lo stess… -

Ultime Notizie dalla rete : “Un posto Isuzu presenta il nuovo D-Max N60: costruito per resistere Fortune Italia