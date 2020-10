Trasporti | D’Incà | “1 770 bus privati per potenziare 4 mila tratte”

Leggi su dire

(Di mercoledì 21 ottobre 2020) ROMA – “Con i decreti legge ‘Rilancio’ e ‘Semplificazioni” è stata prevista la possibilità di ricorrere ai taxi e ai servizi Ncc per potenziare i servizi di trasporto pubblico, l’istituzione di buoni viaggio da utilizzare entro il 31 dicembre 2020 per gli spostamenti effettuati a mezzo taxi o NCC, e sono state introdotte procedure semplificate per l’affidamento dei servizi aggiuntivi. Fino ad ora, sono stati impiegati 1.770 bus privati che hanno garantito il potenziamento di 4.000 tratte”. Lo dice il ministro ai Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, rispondendo, durante il question time in aula alla Camera, a una interrogazione di Fratelli d’Italia – rivolta alla ministra delle Infrastrutture – sulle iniziative volte a garantire la sicurezza e l’efficienza dei servizi del trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario regionale alla luce dell’emergenza da Covid-19.TRASPORTI, D’INCÀ: “STUDI INTERNAZIONALI CONFERMANO BASSO CONTAGIO”