“Tornatene al tuo Paese”, poi i colpi di bastone e machete. Padre e due figli arrestati per tentato omicidio con odio razziale (Di mercoledì 21 ottobre 2020) A Modena aggredito un ragazzo del Burkina Faso per i suoi collegamenti con alcuni conoscenti marocchini. In manette tre persone Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 21 ottobre 2020) A Modena aggredito un ragazzo del Burkina Faso per i suoi collegamenti con alcuni conoscenti marocchini. In manette tre persone

