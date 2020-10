(Di mercoledì 21 ottobre 2020)- Pomeriggio di sudore per il, che ha disputato un allenamento tecnico-tattico in vista della sfida di venerdì contro il Sassuolo . Armando Izzo, dopo il risentimento muscolare ai ...

ZZiliani : Stabilito che lo choc per noi arriva solo se si infetta #Ronaldo, è bene ricordare che il Napoli non andò a Torino… - sportli26181512 : #Torino, negativi tutti i test covid effettuati dal gruppo squadra: Nelle fila granata, Izzo ha svolto un allenamen… - marinabeccuti : Torino, i giocatori negativi al Covid. Izzo ancora a parte - Torinogranatait : Torino, i giocatori negativi al Covid. Izzo ancora a parte - Dalla_SerieA : Torino, tamponi negativi. Izzo, seduta personalizzata - -

Ultime Notizie dalla rete : Torino negativi

Finalmente si sbloccano anche i guariti, ieri sono stati 171. Un numero che in precedenza restava sempre sotto i cento. Sono 854 le persone considerate in via di guarigione perché con un primo tampone ...Torino, 1418 (+12) Vercelli, 1050 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 210 (+6) provenienti da altre regioni. Altri 854 sono “in via di guarigione”, cioè negativi al primo tampone. (Rpi) ...